 

Стали известны перспективы пополнения подводных сил ВМФ

19.03.2020, 13:48, Новости дня

Состав подводных сил ВМФ РФ в этом году может вырасти до 80 субмарин, сообщил источник в оборонном комплексе.

Сейчас в боевом составе ВМФ находятся более 70 подводных лодок различного назначения.

«Точное количество лодок в боевом составе флота подсчитать достаточно проблематично, так как некоторые находятся в консервации, некоторые готовятся к утилизации, новые же лодки приходят на смену старым проектам, но их сроки тоже плавают», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он напомнил, что в этом году ВМФ РФ должен получить четыре атомные подводные лодки и одну дизельную: два «стратега» «Борей-А», две многоцелевые класса «Ясень-М» и одну «Варшавянку».

«Если планы по сдаче этих лодок на этот год будут реализованы, то подводные силы ВМФ РФ составят порядка 80 лодок», – добавил источник.

В августе адмирал Игорь Касатонов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР.

Перед этим сообщалось, что ВМФ РФ в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.



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