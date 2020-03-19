Вирусолог: Коронавирус не передается половым путем

19.03.2020, 13:48, Новости дня

На данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса половым путем, но несмотря на это контакт с заболевшими все равно запрещен, так как вирус может передаться другим способом, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не выступали с заявлениями о возможной передаче китайского коронавируса при сексуальном контакте. Ученые заявляют, что доказательств этого нет, но советуют быть осторожнее. Так, украинский врач Евгений Комаровский рекомендовал во время секса отказаться от поцелуев и контактов «лицом к лицу».

«На данный момент пока нет никаких сведений о том, что коронавирусная инфекция может передаваться половым путем. Даже если человек перенес вирус и уже полностью здоров, а результаты тестов говорят о том, что в его организме не осталось никаких частиц, нельзя гарантировать, что он не заразит кого-то другого посредством полового контакта. Но тем не менее, пока и не поступало ни одного такого сообщения, хотя, судя по количеству выздоровевших, они бы уже появились, если бы была какая-то опасность», – говорит Бутенко.

При этом вирусолог обращает внимание на то, что с больными коронавирусом вообще исключены какие-либо контакты, в том числе и половые. Это связано с тем, что данный вирус передается воздушно-капельным путем. Если же у человека нет симптомов или показаний к болезни, то половая связь не запрещена. При этом он напоминает, что есть известные способы предохранения, о которых также не стоит забывать.

В США легальные публичные дома обязали своих клиентов носить медицинские маски и не снимать их во время полового акта, а в некоторых подобных заведениях также ввели обязательный контроль температуры.