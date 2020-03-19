Скандалы: «Мне стыдно за Аршавина»

19.03.2020, 13:45, Разное

Экс-футболист сборной России подал в суд на бывшую супругу Юлию Барановскую, требуя уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей

Через несколько дней бывшей паре придется встретиться в суде. Андрей Аршавин, завершивший профессиональную карьеру, не может выплачивать детям прежние алименты, объясняя это уменьшением своих доходов. Еще недавно каждый ребенок Барановской получал от отца по 300 тысяч рублей ежемесячно. Теперь же в планах футболиста снизить эти суммы. «Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», — сообщили в Савеловском суде столицы.

Телеведущая резко отреагировала на планы бывшего гражданского мужа, с которым рассталась в 2013-ом после девяти лет отношений.

«Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет», — отметила 34-летняя Барановская.

Напомним, у пары трое детей — сыновья Артем и Арсений, дочь Яна. Также у Аршавина есть еще один ребенок — Есения, рожденная в браке с Алисой Казьминой, с которой спортсмен недавно со скандалом расстался.

«Считаю, он может отказываться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год, да, наверно, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей, даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен», — сетовала Казьмина.

Детей от Юлии футболист тоже обделял внимание много лет и лишь в прошлом году стал видеться с ними. «Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет», — утверждала телезвезда.