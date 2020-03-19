“Единая Россия” предложила наказывать побег из карантина по уголовной статье

19.03.2020, 13:40, Новости дня

​Партия “Единая Россия” утром 19 марта предложила внести в Уголовный кодекс поправки, которые будут наказывать побег из карантина или нарушение условий пребывания в нем по уголовной статье. По словам замруководителя фракции в Госдуме Андрея Исаева, статья будет наказывать такие действия исправительными работами или крупным штрафом – за “угрозу массового заражения граждан”.

По словам Исаева, в УК РФ уже прописана ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее массовое заражение или отравление людей. Но в случае с коронавирусом эту статью оказалось достаточно сложно применить:

“Но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как “повлекшее за собой”, чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан”, – пояснил единоросс.

Исаев добавил, что штрафы будут “достаточно большими”, а помимо исправительных работ в статье для нарушителей также будет запрет на занятие руководящих должностей. Внести поправки в Госдуму фракция планирует уже в ближайшее время, а сам закон может быть принят уже через месяц.

В России, по последним данным Минздрава, на карантине из-за коронавируса находились около 18 тысяч человек. В Москве власти Москвы грозили тюремным сроком до 5 лет колонии тем, кто нарушит режим карантина по коронавирусу, и предупреждали, что будут следить за нарушителями через камеры, установленные в том числе в домофонах. Таким образом, по данных московских властей, были выявлены около 200 “нарушителей режима”: многие из них выносили мусор или ходили за продуктами.

В Москве тех, кто попал в карантин, также фотографировали и отправляли фото в специальную базу данных полиции Москвы – для отслеживания перемещений человека.

Департамент здравоохранения Москвы, грозя такими последствиями, ссылался на статью 236 УК РФ (“Нарушение санитарно-эпидемиологических правил”), но правозащитники подчеркивали, что такие предписания не являются законными.