Вселенский патриарх приказал подчиненным православным церквям прекратить службы до конца марта

19.03.2020, 13:40, Новости дня

Глава православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей приказал всем подчиненным Константинополю православным церквям прекратить из-за коронавируса все службы и обряды как минимум до конца марта. Заявление Всемирного патриархата было распространено утром 19 марта, когда в мире было зарегистрировано более 218 тысяч случаев заражения COVID-19 и более 8800 смертей.

“Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям”, – говорится в заявлении Варфоломея.

Патриарх призвал всех православных верующих ограничить путешествия и оставаться в домах – для собственной безопасности и защиты населения. Монастыри, как следует из распоряжения, будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но не будут допускать на них посторонних паломников и посетителей.

Православная церковь Украины ранее уже ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Однако глава православной церкви Болгарии заявил, что подчиненные ему священники будут продолжать службы, особенно в преддверии Пасхи, так как это “является ключевым аспектом духовной и физической помощи прихожанам”.

РПЦ, которая ранее разорвала отношения с Константинополем, пока не объявляла об отмене богослужений, но больше не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки