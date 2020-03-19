Мнение: Бухгалтеры вымирают. Как быть малому и среднему бизнесу?

19.03.2020, 13:35, Разное

Профессия «бухгалтер» снова перестаёт быть массовой. В советские времена бухгалтеры были по большей части мужчинами, которым государство ставило задачу бдительно следить за порядком, не допускать расхищения социалистической собственности. В бурные девяностые типовая задача бухгалтеров поменялась — теперь им нужно было всего лишь сдавать в Налоговую отчёты таким образом, чтобы фирме не прилетел штраф. В бухгалтерию массово пошли женщины, и поколение младше 40 лет, пожалуй, уже не помнит времён, когда типичного бухгалтера поздравляли не на 8 марта, а на 23 февраля.

Сейчас начинается новая эпоха. Министр финансов Антон Силуанов публично говорит, что развитие новых технологий значительно сократит количество бухгалтеров, большинство останется без работы:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/05/n_14121337.shtml

Уже сегодня существуют удобные онлайн-сервисы, которые позволяют индивидуальным предпринимателям формировать отчетность самостоятельно. Таких сервисов вполне достаточно для малого бизнеса – если, конечно, владелец (управляющий) имеет минимальные знания и/или желание разобраться в теме бухучета. Есть варианты и для тех, кто лично зарываться в цифры не хочет категорически.

Позволить себе бухгалтера в штате ИП или мелкое предприятие часто не может: для Москвы это около 100 тысяч рублей, куда входят заработная плата, налоги и затраты на обслуживание рабочего места. Платить такие деньги сотруднику, который реально будет занят на 10-20%, готовы не все.

Если предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения и не имеет наемных рабочих, он воспользуется бухгалтерским сервисом банка, в котором обслуживается. В противном случае ему остается довериться бухгалтеру-фрилансеру или обратиться в аутсорсинговую компанию.

С бухгалтерами-фрилансерами есть проблемы. Работая с фрилансером, предпринимателю приходится мириться с тем, что его бизнес целиком и полностью зависит от человеческого фактора. Мало кому везет найти действительно квалифицированного и добросовестного специалиста, который при это не выставляет заоблачных счетов на свои услуги. У которого регулярно не заболевают дети, не пропадает электричество или интернет, не происходит потоп и не падает небо на земную твердь в самый неподходящий момент (например, в период сдачи налоговой отчетности). Бывают и «специалисты», которые на протяжении года исправно берут деньги, а когда наступает пора сдавать отчетность, пропадают. Ответственности за свою работу фрилансер не несет. Если ваш бизнес из-за ошибки фрилансера оштрафуют на миллион, вам просто нечего будет с него взять.

Скорее всего, ближайшее будущее бухгалтерского и налогового учета — это именно аутсорсинг. Только не фриланс, а именно полноценный аутсорсинг «компания -> компания». Он уже вошел в нашу жизнь. Компаний по оказанию бухгалтерских услуг много, их сервисом пользуются предприятия среднего и малого бизнеса и к ним даже иногда обращаются настоящие гиганты, дабы передать на аутсорс часть функций своих больших бухгалтерий.

Есть одно большое «но». Часто компании по оказанию бухгалтерских услуг представляют собой сообщество эдаких бухгалтеров на удалёнке — тех же фрилансерш, но только в группе. То есть вашу бухгалтерию от и до ведет та же тетенька, которая вела бы её, сидя в вашем офисе. Выгода несомненна: тетенька сидит в другом офисе и получает зарплату не из вашего кармана. Обслуживание в такой компании, конечно же, дешевле, чем содержание штатного бухгалтера. Тем не менее для многих субъектов предпринимательской деятельности это «дешевле» все еще достаточно дорого. Что ещё хуже, вероятность ошибок на таком аутсорсе возрастает, так как один бухгалтер ведет уже несколько, а иногда и десятки предприятий. То есть, по сути, ваш бизнес снова зависит от пресловутого человеческого фактора: бухгалтер, которому поручат вести бухгалтерию вашей компании (и ещё 10 других), может ошибиться, потерять документ, точно также может уйти в декрет или на больничный, не передав дела должным образом…

Перехожу к варианту, лишенному всех вышеперечисленных недостатков, рисков и форс-мажоров. Это сервис по оказанию бухгалтерских услуг МАКО, созданный Владимиром Зининым по принципу работы конвейера. Основатель компании за 12 лет в профессии прошел путь от стажера без зарплаты до главного бухгалтера крупного производственного предприятия, финансового директора и аудитора крупных коммерческих компаний. И, наконец, создал свою бухгалтерскую компанию МАКО — первую аутсорс-бухгалтерию в России, которая работает по принципу конвейера. Скорее всего, и одну из первых в мире. Это, по сути, настоящая революция в бухгалтерии небольших компаний и малого бизнеса.

Подробно о том, как всё устроено, Владимир Зинин рассказал в своей колонке на сайте «Стартапы и Бизнес»:

https://vc.ru/finance/99027-kak-my-postroili-buhgalteriyu-po-principu-konveyera-30-sotrudnikov-na-bolee-chem-600-klientov

Идею такого способа организации процессов Зинин подсмотрел у «Макдональдса», где он подрабатывал в юности, будучи студентом. Оказалось, что алгоритм создания бигмаков прекрасно работает в весьма далекой от кухни сфере бухгалтерского и налогового учета.

Как бы мы ни ругали фастфуд, никто не станет отрицать, что работа в Маке отлажена идеально — чистота и скорость обслуживания на высоте, бургеры всегда одинаково свежие, одинаково горячие, одинаковые по размеру-вкусу-составу. Соответствие стандартам – практически всегда 100%. Обслуживать сотни клиентов при низких ценах и постоянном стабильном качестве помогает именно принцип конвейера. Все процессы разбиваются на элементарные составляющие. Каждый работник выполняет одну простую операцию, не отвлекаясь ни на что иное, и полностью отвечает за свой участок работы. При необходимости любое звено легко заменяется: влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Каждый сотрудник работает по подробнейшим инструкциям: найти и обучить нового сотрудника взамен ушедшего – дело простейшее.

Компания Зинина МАКО построена ровно по тому же принципу разделения труда и конвейерной организации производства. МАКО состоит из департаментов персонального обслуживания, первичной документации, труда и заработной платы, расчетно-кассового обслуживания, налогового учета, контроля и методологии.

Услуги МАКО включают полное ведение «под ключ» бухгалтерского и налогового учета, налоговый и финансовый консалтинг. В том числе:

— восстановление бухгалтерии за предыдущие периоды;

— эффективное решение приобретенных до начала сотрудничества проблем с ФНС и другими контролирующими органами;

— представление интересов клиентов из Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в государственных органах (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат).

С целью обеспечения максимальной эффективности работы, компания не распыляет усилия своих сотрудников на выполнение каких-то дополнительных функций, которыми часто нагружают штатных бухгалтеров на предприятиях, — только бухгалтерский и налоговый учет. И ничего больше! По этой же причине у вас не будет персонального менеджера, МАКО не станет вести ваш управленческий учет, консультировать по юридическим вопросам. Компания не занимается «темными» схемами и «оптимизацией НДС» — исключительно прозрачный белый бухучет и непосредственно связанные с ним вопросы.

Разделение труда в бухгалтерии обуславливает несколько важных преимуществ компании МАКО:

— высокая производительность — 30 сотрудников полноценно ведут более 700 предприятий;

— минимизация ошибок — сложно ошибиться, выполняя только одну простую функцию;

— высокая заменяемость людей и полная гарантия отсутствия влияния человеческого фактора;

— низкая стоимость услуг (за счет высокой производительности) — средний чек 8 000 руб./мес., большинство клиентов платит около 3 000 руб./мес., сдача нулевой декларации для ИП на УСН — всего 1000 руб./мес. Да-да, за 3 000 рублей в месяц можно получить полноценное сопровождение и сдачу налоговой отчётности без проблем!

Одно из главных преимуществ МАКО — гарантированная финансовая ответственность компании перед клиентами. Это значит, что, если клиенту из-за ошибки МАКО выписывают штраф, компания компенсирует 100% санкций. Ответственность МАКО официально застрахована в Росгосстрахе на 5 млн рублей. И это, пожалуй, одно из главных преимуществ МАКО перед другими компаниями и любыми другими способами организации бухгалтерского учета: со штатного бухгалтера, фрилансера или аутсорсера, как правило, взять нечего. Подставив вас на большие деньги, он просто разведет руками.

Вероятность ошибки бухгалтерского конвейера практически нулевая благодаря многоуровневой системе контроля.

Но даже если в этом конвейере вдруг сработает человеческий фактор, ошибка специалиста МАКО не будет стоить клиенту ни копейки.

МАКО работает по всей России. Офисы работают в Москве и Санкт-Петербурге. По ссылкам можно подсчитать, сколько будут стоить услуги «бухгалтерского конвейера» для вашего бизнеса.

***

Итак, нецелесообразность содержания собственной бухгалтерии для субъектов малого и среднего бизнеса доказана, а ближайшее будущее бухгалтерии как профессии очевидно. Конечно же, крупные производственные предприятия, холдинги и корпорации по-прежнему будут содержать собственные структуры, по принципу организаций, представляющих собой тот же конвейер Владимира Зинина.

Естественно, всегда будут мелкие (начинающие) предприниматели, самостоятельно ведущие учет с помощью онлайн-сервисов. Но средний и малый бизнес (а это основа экономики, между прочим) всё больше будет пользоваться услугами компаний, подобных МАКО. Бухгалтерский и налоговый учет с гарантией соблюдения сроков, с полной материальной ответственностью исполнителя и всего за 3 000-8 000 руб. в месяц… Это действительно оптимальный по соотношению затрат и эффективности вариант.

Бухгалтерам будущего остается либо встраиваться в бухгалтерский конвейер, либо становиться к пульту его управления. Либо искать новую профессию.