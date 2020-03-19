Мнение: Отрицательная цена

19.03.2020, 13:31, Разное

Японский банк Mizuho прогнозирует, что цена на нефть может достичь отрицательной величины. Объяснение вполне понятное: при текущем разрыве падающего спроса и резко возросшего предложения хранилища нефти заполняются вполне ударными темпами. Примерно через месяц-полтора все имеющиеся мощности будут задействованы на 100%. Далее придет время танкеров, которые являются резервом последней надежды. Ставки аренды уже выросли вчетверо. После того, как закончатся и они, производители встанут перед вопросом – останавливать добычу или платить премии покупателям, чтобы они забрали их нефть.

Динамика, конечно, более сложная, так как значительная часть нефти поставляется по долгосрочным контрактам, но и в этом сегменте поставок уже начинаются сбои, так как эпидемия позволяет объявлять форс-мажор. Но смысл японского прогноза в том, что помимо войны за объемы добычи возникнет еще один театр военных действий – война за свободные мощности.

Поэтому на бирже цена нефти может иметь какое-то положительное значение – 10 или 15 долларов, но реальная цена с учетом премий и скидок может, действительно, падать до отрицательных значений.

На повестку выходит один вопрос – нужно садиться и договариваться. Такой развал нефтяного рынка невыгоден никому – ни продавцам, ни потребителям. Однако война есть война – нужен проигравший, которому и будут продиктованы условия мира. И за чей счет этот мир сможет возместить понесенные в ходе войны убытки. Хотя бы частично. Поэтому война будет продолжаться какое-то время до выявления проигравшего. Кто это может быть – вопрос пока открытый. Суть будущего мира – новые обязывающие договоренности о сокращении добычи. И проигравшие будут вынуждены сокращать добычу в пропорциях, существенно больших, чем победители.