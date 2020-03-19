В Одессе начались протесты против карантина

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19.03.2020, 13:30, Новости дня

Жители Одессы перекрыли трамвайные пути в одном из районов города. Люди выступают против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

«Пассажиры требуют, чтобы в вагоны пускали по 20 пассажиров, а не по 10, как предусмотрено новыми временными правилами», – информирует одесское издание «КЕКС».

По данным издания, в других районах города горожане также блокируют трамвайные пути. Люди недовольны действиями контролеров, которые постоянно пересчитывают пассажиров и проверяют наличие масок.

В настоящее время на Украине введены ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте. В маршрутках, трамваях, автобусах и троллейбусах одновременно могут находиться не более 10 пассажиров.

Ранее Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса. Также Зеленский поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны, а также закрыть метро.

По последним данным, на Украине подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом.



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