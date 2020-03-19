Релиз Final Fantasy VII в Европе и Северной Америке перенесен из-за коронавируса

19.03.2020, 13:30, Разное

Релиз дисковой копии ремейка Final Fantasy VII в странах Европы и Северной Америки пришлось перенести из-за коронавируса. Разработчики отметили, что онлайн-версия игры выйдет вовремя и на ней пандемия не отразится.

В Square Enix долго работали над переизданием Final Fantasy VII и создавали его исключительно для PS4. Согласно анонсу, игру могли приобрести все владельцы вышеуказанной консоли 10 апреля как в электронном виде, так и на физическом носителе. Поставки дисков в магазины теперь могут серьёзно задержаться, особенно в странах Европы и Северной Америки. Причина кроется в коронавирусе, так как из-за него введен жёсткий карантин. В компании отметили: они приложат максимум усилий для того, чтобы поклонники игры смогли получить диск вовремя.

Что касается электронной копии Final Fantasy VII, то тут всё без изменений. Её можно будет установить на PS4 10 апреля вне зависимости от страны проживания обладателя приставки.