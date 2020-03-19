 

Бета-версия Android 11 Developer Preview 2 появится не раньше мая

19.03.2020, 13:30, Разное

Несколько недель назад Google раньше срока анонсировала Android 11 Developer Preview. Разработчики перечислили новшества новой операционной системы, а затем пообещали скорый выход бета-версии (примерно в мае), а вот финальная версия должна появиться не ранее июля.
В связи с вышесказанным 18 марта состоялся дебют Android 11 Developer Preview 2. Судя по названию, эта версия предназначается исключительно для разработчиков: обычным пользователям точно не нужно загружать её, так как работа вряд ли будет стабильной и полноценной, подчеркнули в компании. Специалисты заинтересованы в новой версии из-за некоторых функций, которые появятся и в окончательной версии. Например, Android 11 Developer Preview 2 поддерживает переменную частоту обновления дисплея. Теоретически данная технология реализовывается в играх, как это сделано на компьютерах с Windows.

Система получит и улучшенную поддержку складных девайсов, а также обновленную Neural Networks API. Что касается системы безопасности, её
также подвергнут изменениям, и это лишь часть нововведений в новой ОС. Протестировать Android 11 Developer Preview 2 могут исключительно пользователи девайсов Pixel, начиная со второй генерации.



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