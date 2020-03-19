В Московском патриархате разъяснили правила причащения в условиях самоизоляции

19.03.2020, 13:30, Новости дня

Верующие могут причащаться без исповеди в случае, если у них нет тяжелых грехов и они взяли на это благословение у духовника, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.

Согласно сложившейся практике в Русской православной церкви, верующие перед причастием, как правило, исповедуются у священника накануне за вечерним богослужением или в сам день причастия за Божественной литургией.

«Если вы недавно исповедовались и жили благочестиво, можно попросить благословение у священника. Без благословения причащаться нельзя. Благословение можно взять и по телефону, и через интернет», – передает РИА «Новости» ответ епископа Пантелеимона в интервью православному порталу «Милосердие» на вопрос о поведении верующих в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что есть документ, который был ранее принят на архиерейском совещании и называется «Об участии верных в Евхаристии».

«В этом документе говорится, что причастие необязательно может быть связано с исповедью и что священник может благословить людей, которые к нему обращаются, на причастие без исповеди, если они причащались недавно и на совести у них нет тяжелых грехов», – сказал епископ Пантелеимон, подчеркнув, что «такая практика вполне допустима».

Он также призвал верующих придерживаться профилактических правил, вводимых светскими властями и церковным священноначалием.

«Мы знаем, что карантин привел в Китае к уменьшению количества заболевших – эпидемия там сходит на нет. Мы знаем, что изоляция людей всегда помогала в борьбе с инфекцией. Если все мы будем придерживаться этих правил, то, несомненно, инфекция не будет так сильно распространяться. Каждый из нас призван думать не только о себе, но и о примере, который он подает», – сказал епископ.

«Великий пост – это время испытаний. А нынешний Великий пост – это испытание вдвойне. К сожалению, я замечаю, как сейчас некоторые люди иногда начинают нервничать, становятся мнительными, обвиняют друг друга в нарушении эпидемиологических правил, начинают критиковать рекомендуемые меры по уменьшению распространения инфекции, забывают о послушании и о любви», – сообщил епископ Пантелеимон.

По его словам, плохо, когда в периоды таких испытаний человек думает «только о себе, о своем спасении, о том, чтобы утвердить какую-то свою правду».

«Время испытаний – это, наоборот, время явления любви и заботы о ближних. Если вас просят надеть маску, требуют соблюдения правил, то лучше пойти навстречу, даже если вы считаете это излишним. Можно заразиться не коронавирусом, но плохими мыслями», – отметил епископ.

Он добавил, что главное – это «хранить свое сердце в мире, ничего не бояться, не паниковать, не ссориться с людьми, не соблюдающими правил, которые мы считаем для себя обязательными, не навязывать другим свое мнение».

Епископ добавил также, что гаджеты и интернет помогут верующим в условиях карантинных мер следить за богослужениями не выходя из дома.

«Мы живем в эпоху новых технологий: интернета, смартфонов, планшетов. Часто мы недовольны развитием таких технологий: они могут потворствовать человеческим слабостям, умножению грехов. Но в данной ситуации они могут нам помочь. Всенощную можно слушать у себя дома, помолиться в тишине», – сказал епископ Пантелеимон.

Он подчеркнул, что «можно человеку, который опасается инфекции или подвержен особому риску, например, престарелому, слушать песнопения и тексты всенощной и литургии, не приходя в храм».

«В храм нужно прийти, чтобы причаститься Святых Христовых Таин», – добавил епископ.

Он добавил, что на ближайшем вечернем субботнем богослужении под Крестопоклонную неделю не обязательно прикладываться к кресту, который лежит в центре храма, как это обычно делается.

«Если мы слушаем всенощную дома, можно с не меньшим благоговением приложиться к домашнему распятию или к нательному крестику. Я бы очень не хотел, чтобы мои слова были восприняты ревнителями православия как то, что я отрицаю благодать и призываю к нарушению традиций. Конечно же, нет. Пусть каждый действует по своей совести и своему разумению. Но прислушаться к словам священноначалия и выполнять те правила, которые приняты светскими властями Москвы, просто необходимо», – заключил иерарх.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.