 

“Не было гречки и туалетной бумаги”: Маргарита Симоньян рассказала о трудном детстве

19.03.2020, 13:30, Разное

Маргарита Симоньян вспомнила трудное непростое детство, когда не было гречки и туалетной бумаги. Журналистка считает, что нынешний ажиотаж в супермаркетах – это лишняя паника.
Маргарита Симоньян среагировала на переживания людей, которые стали скупать туалетную бумагу и гречку. Журналистка помнит, что в магазинах ее детства продавались лишь хмели-сунели и напиток из сухофруктов. Семья вставала в 4 утра, чтобы занять очередь за маслом, которое давали только по 2 упаковки в руки. В школе предлагали только сухие булочки и никаких горячих завтраков.

Также Маргарита Симоньян припоминает, что при болях в горле бабушка использовала керосин, а все высыпания лечились морской водой. Не было туалетной бумаги и туалетов вообще, а все справляли нужду в дырку в сарае. Летом многие болели дизентерией, а выздоравливали от марганцовки с содой. Пневмонию излечивали дома с помощью антибиотиков, молока и малины, так как в госпиталях не было мест.

Журналистка запомнила тот период, когда не было продуктов, многие работали в огороде и ездили в забитом транспорте. Люди не ездили за границу – и так жили многие, но в итоге благополучно выросли.



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