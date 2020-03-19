Мнение: Дурной пример

19.03.2020, 13:20, Разное

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов. Ничего удивительного. Как кто-то то ли пошутил, то ли озвучил горькую правду, видимо, нефть тоже решила обнулиться и вернуться в 2000 год. Как это сделал Путин…

Очевидно же, что обнуление президентских сроков означает возвращение Путина в 2000 год, когда он в первый раз стал президентом России. Вот нефть, видимо, тоже последовала дурному примеру.

В 2000 году нефть стоила 26 долларов за бочку….

Вот бы еще и стоимость квартир обнулилась и цены на квадратные метры вернулись к ценам 2000 года… Квадратный метр жилья в Москве в 2000 году можно было купить за 720 долларов. А доллар тогда стоил 27 рублей….

Рис. отсюда