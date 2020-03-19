Личное: Спасайте ваши деньги лучше!

19.03.2020, 13:18, Разное

Столько паники и упадничества, как в последние дни, я давненько не встречала у себя в комментариях.

Чую страх. Такое ощущение, что все вы через одного боитесь помереть с голоду под забором.



Фото: Соцсети

Не только гречки касается. СМИ подливают масла в огонь, обещая сценарии с нефтью по $20 и долларом за 97. Люди, понятно дело, запасают мышам консервы и крупы. Соль, спички, сахар.

С ума, что ли, сбрендили?!

Вы, конечно, можете всё скупить на последние деньги, но вы думали, что будет дальше? Расскажу.

Консервы протухнут. Мука намокнет. Соль жрать вредно. В итоге, вы просто потратите деньги на ветер.

Я один раз в жизни сидела без денег — сомнительное удовольствие, нужно признаться. С того урока вынесла железный принцип: пока у вас есть работа и зарплата, научитесь хотя бы 10% вкладывать в свое будущее.

Это намного лучше, чем скупать сейчас доллары и тушёнку.

Надеяться на государство, конечно, нельзя. Не ждите, что президент сделает всё за вас. Как государство создаст вам и вашим детям хорошую жизнь, если вам самим на себя наплевать настолько, что вы тратите сейчас всё, что заработали?

Если у вас есть сбережения, и они просто лежат в носке под матрасом или на депозите — скорее перекладывайте их в акции. Рынок упал — самое время.

Главное — не в российские. Российские компании и в лучшие-то времена не показывали особой доходности: вы тут и сами всё знаете Особенно, про дивиденды по акциям Сбербанка: 300 рублей в год:

А сейчас все российские «голубые фишки» и вовсе обвалились. Глобального трындеца в нашей экономике не предвидится — пока. Нет, я уверена, что всё, конечно, вернётся на круги своя. Только вопрос — когда?

Я всё же предпочитаю смотреть правде в глаза: в ближайшие полгода-год российские компании — не самое разумное вложение.

Те, у кого были инвестиции в долларах, на рухнувшем рубле в очередной раз заработали. Те, у кого не было – в очередной раз пожалели.

А я лишний раз порадовалась, что подсуетилась заранее и создала себе инвестиционный портфельчик в баксах — с вложениями в крутые американские компании.

Потому что именно доллары — основа всей мировой экономики. И именно крутые наукоемкие IT-стартапы, которые развивают интернет-услуги, облачные технологии, удалённые и виртуальные сервисы — именно они меньше всего пострадают и от коронавируса, и от нефтяных многоходовок.

Вот прямо сейчас я пойду и заправлю еще денег в самую известную в мире платформу онлайн-образования — Coursera.

Популярность компании растет на 30% каждый год. Сегодня у них уже 45 миллионов пользователей, которые получают здесь образование — в духе времени: онлайн, а не протирая штаны на парах. Плюс 2’000 корпоративных клиентов (среди них Google, IBM, Adobe, Mastercard и даже L’Oréal — они с помощью этой платформы обучают своих сотрудников и пользователей).

Рухнет такая компания? Вот уж не думаю! Кому война, а кому мать родная!

Если финансовый кризис продолжит прибивать экономику ко дну, Coursera и её инвесторы от этого только выиграют. Все начнут экономить на издержках, связанных с получением новых знаний, и засядут дома у своих компьютеров, оплатив онлайн-обучение — пользователей у Coursera прибавится.

Даже коронавирус, который уже парализовал работу всех университетов и школ, тоже только прибавляет компании баллов: в Coursera настолько уверены в себе, что до конца июля сделали бесплатными доступ к онлайн-обучению для университетов по всему миру, наиболее пострадавших от карантина.

Вряд ли можно придумать более эффектную рекламную кампанию, чем такой достойный жест. Не было бы счастья, как говорится, да эпидемия помогла.

В OTC Coursera уже вложили свои $313 млн серьезные инвесторы, а теперь и наша очередь.

Спасибо United Traders (которые, кстати, никуда до сих пор не сбежали с моими деньгами, как мне предсказывали в комментариях, когда я начала инвестировать через их платформу), что даёте возможность стать инвестором очень известных мировых компаний с очень низким порогом входа — от $15. Это называется OTC, или пре-IPO.

В статьях про свои личные инвестиции я уже рассказывала о том, что такое ОТС и почему в них выгодно вкладывать.

Повторюсь для новичков: OTC — это возможность прикупить себе акций хороших компаний за год-два до того, как они с этими акциями выйдут на биржу по минимальной цене.

Соответственно, когда компания наконец выпускает акции на рынок ценных бумаг (Forbes считают, это случится уже к концу 2020), их цена обычно растёт в разы. Те, кто вложил сильно заранее, на этапе OTC, получают максимальный навар.

Это настоящие венчурные инвестиции, они обычно недоступны «простым смертным». UT, по-моему, вообще единственные в России, кому удалось достать для своих пользователей такую возможность — инвестировать в OTC хоть от 11 баксов. Не от $1’000’000, не от $10’000 даже, а от $11, Карл!

Отдельно радует, что United Traders не связываются с малоизвестными стартапами, а выбирают проверенные компании. Такие, которые выжили в конкурентной борьбе первые 5-7 лет, и показали способность успешно развиваться.

В сотый раз взываю к здравому смыслу тех что боится инвестиций. Пока вы дорожите своими средневековыми клише про то, что деньги нужно хранить в сберегательной кассе, деньги ваши превращаются в кучу бумажек. Любая домохозяйка или офисный хомячок из Европы или Северной Америки имеют свой инвестиционный счёёт и потихоньку откладывают на безбедную старость.

Инвестировать не опаснее, чем нести свои деньги в любой российский банк, если усвоить нехитрые правила:

Регулярность — хоть немного, но — сразу, как есть возможность. Благо, в UT можно вкладывать хоть по $15 в месяц и создать себе подушку финансовой безопасности, что доступно даже нищему студенту.

Диверсификация — понемногу в разные портфели и компании, тут вам не казино.

Спокойствие, только спокойствие. Посмотрите, как вели себя мировые биржи на длительном отрезке времени: даже если случались какие-то обвалы, как было 9 марта, американская экономика всегда справляется с этим и растёт. А с ней и наши вложения.

Чуете тренд? Инвестиции в американские ценные бумаги сейчас (именно сейчас, когда цены на них просели) — самое разумное, что можно сделать.

Ну что, хватит вам на этот раз аргументов, чтобы начать инвестировать, наконец, в своё будущее? И хватит ли здравого смысла, чтобы начать с Coursera, у которой ну буквально все звезды сошлись, чтобы стать выгодным вложением?

Или что ещё должно случиться, если эпидемии, карантины и падения рынков вас не убеждают, что пора спасать свои денежки?