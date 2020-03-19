Российские ученые расшифровали геном коронавируса

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19.03.2020, 13:16, Новости дня

Ученые из РФ полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава РФ был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что полный геном поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов.

«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», – сказал и.о. директора НИИ, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

В среду сообщалось, что российская компания Biocad начала разработку собственной вакцины против коронавируса.



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