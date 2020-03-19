 

Историк Соколов выразил готовность выплатить 10 млн рублей пострадавшим

19.03.2020, 13:16, Новости дня

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов готов вести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в 10 млн рублей, сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Насколько мне известно, родственники просят выплатить им 10 млн рублей компенсации. Они собираются подать соответствующий иск. Понятно, что никакие деньги не вернут человека, но Соколов готов к переговорам на эту тему», – отметил Почуев, передает ТАСС.

Он добавил, что потерпевшая сторона еще не готова обсуждать этот вопрос.

«Сейчас идет сбор средств на выплату компенсации, через знакомых и родственников уже собрано порядка 1 млн рублей», – отметил защитник.

Защита и сам обвиняемый отказались от суда присяжных, сказал Почуев.

«Мы понимаем, что общественное мнение вокруг моего подзащитного сформировано, оно крайне отрицательное, поэтому мы не видим смысла в суде присяжных. Мы готовы были бы взять особый порядок, но он не предусмотрен законом по данным делам. Вину мой подзащитный признает», – сказал адвокат.

Он отметил, что Соколову предъявили обвинение в убийстве и в незаконном хранении оружия.

«Это оружие убийства, обрез малокалиберной винтовки. Из-за этого даже первоначально хотели вменить в вину нелегальное изготовление оружия, но потом изменили на хранение», – сказал адвокат.

В ходе расследования были установлены новые обстоятельства дела, добавил Почуев.

«Как и в произведении Шекспира об Отелло и Дездемоне, в этом деле есть люди, сыгравшие роль Яго, которые спровоцировали трагедию», – сказал адвокат. Он не уточнил, кого имеет в виду.

В среду расследование дела Соколова было завершено.

Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.



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