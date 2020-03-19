 

Елене Темниковой перекачали жир из живота в щеки

19.03.2020, 13:09, Разное

Певица Елена Темникова сообщила, что врачи из Швейцарии переместили ей жир из живота в щеки. Эта процедура поможет убрать прыщи, покрывавшие ее кожу из-за проблем с функционированием щитовидной железы.
Елена Темникова рассказала, как у нее получилось убрать следы кожных высыпаний. Исполнительница признается, что у нее закончились силы в борьбе с рубцами, поэтому она приняла решение использовать необычную процедуру. Швейцарские доктора предложили ей из жира живота выделить стволовые клетки и ввести в лицо. Процедура была проведена, и рубцов стало меньше. Вокалистка сообщает, что ее щеки стали, как у 18-летней, и пополнели от жира. Доктор успокоил пациентку и заявил: 5 лет стареть она не будет.

Елена Темникова отмечает, что только один раз решилась на хирургическую процедуру. Ранее ей не нравился собственный нос, но теперь она себя полюбила, приняла все рубцы и даже вес. Артистка объяснила свои высыпания из-за болезни и стрессов.



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