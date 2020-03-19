Концертный директор Элины Быстрицкой Ксения Рубцова о родственниках актрисы: «Её хотели вывезти в Израиль»

19.03.2020, 13:09, Разное

В ходе недавно прошедшего судебного слушания о пропавших миллионах легендарной советской актрисы Элины Быстрицкой её концертный директор Ксения Рубцова пояснила о родственниках знаменитости. Оказалось, что её хотели вывезти в Израиль, причём без согласия самой артистки.

По словам Ксении Рубцовой, актриса с заботой и вниманием относилась к ней и своим родственникам, много лет живущим за границей. Так, Быстрицкая дала деньги на операцию племяннику, сыну Софии Шегельман, помогла своему директору сделать ремонт и выплатить ипотеку за таунхаус, а однажды позвонила Рубцовой и попросила срочно приехать, так как к ней неожиданно «нагрянули родственники». Тогда, как говорит концертный директор, Элина Авраамовна переживала, будто ей могут «что-то подсыпать и вывезти из страны без согласия». Приехав к Быстрицкой Рубцова увидела, как из квартиры актрисы выносят вещи, вскрывают шкафы, а Шегельман впоследствии вообще ей запретила появляться в доме сестры.

Элина Быстрицкая хотела, чтобы организацией похорон и церемонии прощания занималась её концертный директор. При этом Ксения Рубцова отметила: документально это не было подтверждено, а потому сестра актрисы посчитала, что она «сама назначила себя душеприказчиком», чтобы «заполучить» имущество и деньги Элины Авраамовны.