Кудрин заявил о необходимости дать правительству свободу действий в ситуации с коронавирусом

19.03.2020, 13:08, Новости дня

Правительству необходима свобода действий для принятия оперативных мер по борьбе с коронавирусом, Счетная палата потом проверит все связанные с этим решения, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Кудрин, отвечая на вопросы относительно контроля за расходованием бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, отметил, что такой контроль «будет в любом случае в соответствии с действующим законодательством», передает РИА «Новости».

«Оперативность, конечно, для свободы действий правительства и определенные полномочия нужны, потому что это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Поэтому последствия очень трудно даже оценить. И здесь, конечно, у правительства должны быть соответствующие полномочия, а контроль он в последующем всегда будет, и мы в свое время впоследствии изучим все эти принятые решения», – сказал он.

Также в ходе заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту Кудрин предложил правительству скорректировать показатели национальных проектов. После этого, по его словам, Счетная палата сможет проанализировать их реализацию.

Он также отметил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, что уже видно «по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий».

«Последствия еще трудно даже оценить», – добавил Кудрин.

Напомним, мониторинг национальных проектов – один из приоритетов Счетной палаты. 13 марта ведомство сообщило, что расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые два месяца 2020 года исполнены на 13,16%, что составляет 262,931 млрд рублей.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 марта по четырем национальным проектам превысило 10%. Лидером, как и по итогам января, остается нацпроект «Здравоохранение» (39,36%), далее следуют «Демография» (16,73%), «Культура» (15,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (14,68%).

В четверг Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который дает правительству право в 2020 году без поправок в закон о федеральном бюджете увеличивать свой резервный фонд за счет перераспределения средств, чтобы финансировать из него мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, сообщается, что в 2020 году правительство будет вправе принимать решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением их предельного объема, установленного программой госгарантий на 2020 год, но без превышения предельного объема государственного внутреннего долга.

На данный момент предельный объем госгарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством, составляет 30 млрд рублей.

Ранее в назвали ситуацию с коронавирусом одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы, 20 марта, министерства начнут проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в России.