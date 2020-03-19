Госдума приняла закон об ограничении цен на лекарства

19.03.2020, 13:08, Новости дня

Госдума приняла закон, который дает возможность правительству ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Законопроект позволяет правительству ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии, и предусматривает право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 календарных дней в регионах рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%, передает РИА «Новости».

Предельно допустимые розничные цены, согласно документу, могут устанавливаться на срок не более чем в 90 календарных дней.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщал, что это затронет не только розничные цены, но и цены производителей и оптовиков, с учетом НДС. Законопроект также распространяется на медицинские изделия.

Также Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств в интернете.

Изменения вносятся в ст. 238.1 Уголовного кодекса («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

Статья дополняется таким квалифицирующим признаком, как совершение преступления с использованием СМИ или электронных или телекоммуникационных сетей, включая интернет.

«В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до шести лет», – сказал глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на текущей неделе Госдума может рассмотреть проект закона о дистанционной продаже лекарств.