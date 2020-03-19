Путин поддержал идею присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов

19.03.2020, 13:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов Великой Отечественной войны, которое озвучил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в городе, фактически блокадном городе Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых. <…> Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей. Я практически каждый день с ними встречаюсь, они меня попросили к вам обратиться, чтобы вы такой закон поддержали», – передает ТАСС слова Развожаева на встрече с главой государства в Севастополе.

Президент подержал предложение.

«Хорошо», – сказал Путин.

По словам Развожаева, в настоящее время в городе проживают 1 тыс. 217 жителей осажденного Севастополя, они получают региональную поддержку.

Вопрос финансово совершенно незначительный, и людей, конечно же, волнуют даже не столько финансовые меры. Там разово необходимо около 100 млн рублей выделить, чтобы компенсировать все, как в федеральном законе о ветеранах, а что касается постоянных выплат – это около 50 млн. Даже большую часть этих льгот мы региональными мерами закрываем», – отметил врио губернатора.