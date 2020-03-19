В России зарегистрирована первая смерть от коронавируса

19.03.2020, 12:54, Новости дня

Россия в четверг сообщила о смерти первого пациента с коронавирусом.

Речь идет о 79-летней москвичке с сопутствующими заболеваниями, которая умерла от пневмонии после того как анализы подтвердили наличие коронавируса.

Россия временно запретила въезд в страну иностранцев и ввела целый ряд ограничений на полеты.

В стране зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом – намного меньше, чем во многих других европейских странах.

Несмотря на то, что в последние дни число зараженных резко выросло, власти утверждают, что ситуация находится под контролем, и что большинство инфицированных приехали в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.