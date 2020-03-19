Стали известны инициаторы информационной кампании против Терешковой

19.03.2020, 12:53, Новости дня

Критика поправки депутата Госдумы Валентины Терешковой о праве действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства могла быть информационной атакой.

Накануне в СМИ и соцсетях появилось большое количество публикаций, критикующих первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Как утверждает Telegram-канал «АнтиПропаганда», ее могли организовать оппозиционные политики и прозападные СМИ.

«Развернувшаяся в СМИ информационная кампания против Валентины Терешковой оказалась не стихийной, ее умышленно провоцировали прозападные СМИ и оппозиционные отбросы в лице (Алексея) Навального, (Михаила) Ходорковского и клана Гудковых», – говорится в сообщении.

Канал отмечает, что в СМИ «заказ отрабатывали» подконтрольные Агентству США по глобальным медиа издания, «из 26 новостей 14 приходится на их долю».

Сообщается, что восемь публикаций сделал журнал «7×7», который связан с организацией «Мемориал». По одному сообщению сделали «Медуза», МБХ-Медиа, «Дождь» и «Новая газета», которые, по данным telegram-каналов, получают финансирование из-за рубежа.

Напомним, депутат фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства. Голосование по поправкам состоится 22 апреля.