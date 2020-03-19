Меркель: Со времен Второй мировой войны в нашей стране не было больших вызовов, чем коронавирус

19.03.2020, 12:50, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации 18 марта призвала граждан страны придерживаться условий карантина, введенного из-за распространения коронавируса, и ограничить свои социальные контакты, сообщает “Німецька хвиля”.

Она сказала, что обращается к нации “таким необычным путем”, поскольку ситуация с коронавирусом серьезная.

“Коронавирус драматически изменил жизнь в нашей стране. Наше представление о нормальности, общественная жизнь, общение друг с другом – все это подвергается испытанию, как никогда раньше. Миллионы из вас не могут работать, ваши дети не ходят в школы и детские сады, театры, кино, магазины закрыты, и, вероятно, самое сложное, нам не хватает встреч, которые были привычными”, – сказала канцлер.

Меркель призвала ответственно отнестись к происходящему.

“Со времен воссоединения Германии, нет, со Второй мировой войны в нашей стране не было больших вызовов, которые так сильно бы влияли на наши совместные солидарные действия”, – заявила канцлер.

Она напомнила, что пока нет никакой терапии против вируса, поэтому нужно замедлить его распространение, “чтобы выиграть время”. Немецкая медицинская система является одной из лучших в мире, продолжила Меркель, но больницы могут быть переполнены пациентами с тяжелой формой заболевания.

“Это не абстрактные цифры в статистике, это отец или дед, мать или бабушка, партнер или партнерша. Это люди. И мы одно общество, в котором считается каждая жизнь и каждый человек”, – подчеркнула канцлер.

Меркель сказала, что любые ограничения в этой ситуации будут неэффективными, если их не поддержит население. Она призвала граждан не паниковать, держать дистанцию друг от друга, не подавать руку при приветствии, воздержаться от контактов, особенно с пожилыми людьми, которые являются наиболее уязвимыми, и не делать ажиотажных закупок.

Канцлер заверила, что ее правительство делает все возможное, чтобы сдержать негативные экономические последствия и, прежде всего, обеспечить наличие рабочих мест.

По данным Института Роберта Коха, по состоянию на 19 марта в Германии подтверждено 10 999 случаев инфицирования коронавирусом, 20 из них закончились летально. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, Германия занимает третье место в Европе по количеству инфицированных после Италии и Испании.

16 марта из-за распространения коронавируса немецкое правительство объявило в стране карантин. В Германии закрыли магазины (кроме продуктовых, аптек и АЗС), торговые ярмарки, театры, концертные залы, музеи, кинотеатры, парки отдыха, зоопарки, спортивные залы, бассейны, игровые площадки, клубы, казино, бордели, бары и пабы. Меркель называла такие меры беспрецедентными.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 860 человек в более чем 160 странах, 8657 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.