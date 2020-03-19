В Украину из-за границы вернулось около 16 тыс. граждан – МИД

19.03.2020, 12:50, Новости дня

По состоянию на 19 марта в Украину из-за границы вернулось 15 776 украинцев. Об этом сообщается на странице “Коронавирус в мире – оперативно от МИД” в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

В частности, на сайте аэропорта Борисполь указано, что сегодня прибыло пять рейсов из Египта, еще несколько ожидаются. Также запланированы прилеты из Дубая (ОАЭ), Амстердама (Нидерланды), Алматы (Казахстан), Дюссельдорфа (Германия), Вены (Австрия), Кракова (Польша), Белграда (Сербия) и Дублина (Ирландия).

В МИД добавили, что 861 гражданин Украины находится за границей на карантине.

11 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом, пятеро уже выздоровели, один умер.

Оперативне оновлення

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— Коронавірус у світі – оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 19, 2020

В связи со спышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран закрыли границы и прекратили авасообщение. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что по состоянию на 18 марта более 80% всех случаев инфицирования приходится на страны западной части Тихоокеанского региона и Европы.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 случаев заражения: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.