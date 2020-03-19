Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иваново

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19.03.2020, 12:48, Новости дня

В Иваново пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус, сбежал из больницы, сообщил представитель правительства региона.

«У нас в больнице находился пациент, прибывший из страны Европейского союза, он должен соблюдать карантинные меры. Он находился под медицинским наблюдением и был госпитализирован с признаками ОРВИ. Подчеркну, что экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный, однако по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок», – процитировал собеседник РИА «Новости» главного врача городской клинической больницы №1 Андрея Чикина.

Чикин уточнил, что медики обратились в правоохранительные органы, поскольку пациент не в первый раз «нарушает режим».

В Ивановской области в четверг был подтвержден первый случай коронавируса у местного жителя, вернувшегося из ЕС. Мужчина чувствует себя нормально, он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли пациентов, которые ранее сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке.

Также в подмосковном Домодедове задержали и вернули на лечение сбежавшего из больницы мужчину.

В Госдуму решили внести законопроект о наказании за побег из-под карантина.



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