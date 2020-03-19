В Китае изучили влияние погоды на уровень смертности от коронавируса

19.03.2020, 12:48, Новости дня

Китайские медики изучили, как различные погодные факторы влияют на уровень смертности от коронавируса на примере ситуации в Ухане, и обнаружили, что повышенная частота гибели пациентов была связана с низким уровнем влажности и большим разбросом в дневных и ночных температурах.

«Мы впервые проследили за тем, как температура воздуха, разброс между самыми высокими и низкими ее значениями, а также влажность влияют на уровень смертности от COVID-19. Наше исследование показывает, что вариации в температуре и влажности достаточно сильно влияют на уровень смертности от коронавируса», – передает ТАСС текст статьи ученых, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv.

К такому выводу пришли ученые из университета города Ланьчжоу (Китай) и Метеорологической администрации Китая в Шанхае. Они проанализировали данные, которые собирались врачами Уханя с 20 января по 29 февраля 2020 года – в тот момент, когда эпидемия вышла на пик и затем пошла на спад.

Всего за это время умерли почти 2,3 тыс. жителей Уханя. Медики сопоставили ежедневное число случаев их гибели с тем, как менялась погода в городе в это время, и попытались раскрыть статистические взаимосвязи между метеорологическими факторами и смертоносностью вируса.

Замеры показали, что такие закономерности действительно существуют, что делает коронавирус SARS-CoV-2 похожим на его ближайших родичей, вирус ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS, а также возбудителей других респираторных заболеваний.

Так, увеличение разброса между температурами повышало уровень смертности на 2,9%, тогда как рост влажности воздуха на один грамм на кубический сантиметр уменьшал этот показатель примерно на 11%. В целом эти показатели сопоставимы с тем, как меняется уровень смертности от различных респираторных болезней, вызываемых как вирусами, так и вредными привычками или высокой загрязненностью воздуха.

Как подчеркивают ученые, раскрытые ими закономерности не учитывают то, как на распространение вируса и смертность действуют различные социальные факторы, в том числе миграции и карантин. Вполне возможно, что метеорологические факторы влияют на этот показатель значительно сильнее или слабее, чем показывают текущие данные.

С другой стороны, сам факт существования подобных связей, как считают медики, говорит о необходимости дальнейших наблюдений. Подобная информация, по их мнению, будет критически важной для предсказания того, как будет развиваться пандемия COVID-19 в последующие месяцы и сезоны года.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.