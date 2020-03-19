Бренд Nissan запатентовал в РФ имя Ariya

19.03.2020, 12:45, Новости дня

Японский автогигант Nissan зарегистрировал в РФ патент под название Ariya.

В свою очередь, первый показ транспортного средства состоялся в минувшем году, однако уже к 2021 году производитель намерен начать серийный выпуск техники. Пока представители марки не раскрывают основные характеристики модели, но известно точно, что речь идет об электрическом автомобиле. Для новинки предусмотрели совершенно новую платформу, тогда как ее разделит такое усовершенствованный электрокар Leaf.

Также эксперты прогнозируют, что модель Ariya получит систему автономного управления ProPILOT 2.0. Вместе с тем внешний вид электрической новинки окажется достаточно индивидуальным, что выразится в форме решетки радиатора, головной оптике и бамперах транспортного средства.