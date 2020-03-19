Обновленный хетчбэк Suzuki Baleno превратился в кроссовер

19.03.2020, 12:45, Новости дня

Японская компания Suzuki в марте официально представила публике новую версию хетчбэка Suzuki Baleno.

Вместе с тем за минувший год общее количество продаж данного автомобиля достигло 250 тысяч экземпляров, что свидетельствует о высоком спросе. Напомним, первый выход автомобиля Baleno состоялся в 2015 году в текущем поколении и здесь уже предусмотрели усовершенствованную архитектуру Heartect. В свою очередь, новый автомобиль обладает увеличенным клиренсом, дополнительными накладками.

Из технических характеристик следует отметить 1,4-литровый бензиновый двигатель, который выдает 95 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 5-ступенчатой трансмиссией и передним приводом. Стартовая цена хетчбэка составляет 946 тысяч рублей в эквиваленте на местную валюту.