Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в 80 регионах

19.03.2020, 12:32, Новости дня

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.

К 19 февраля в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, передает ТАСС.

ежим повышенной готовности введен, в том числе, в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Режим повышенной готовности пока не введен в двух регионах центральной России: в Орловской и Тверской областях, в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Ранее президент РФ Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.