 

“Теперь я не только дрессировщик Шантика”: Муж Бородиной Курбан Омаров “оправдался” в Сети

19.03.2020, 12:30, Разное

Муж Ксении Бородиной оправдался перед подписчиками в Instagram-аккаунте, обвиняющими его в безделье. Курбан Омаров занялся дрессировкой не только кота Шантика, но и своей собаки.
Супруги оказались в условиях домашнего карантина. День рождения телеведущей, который праздновался на горнолыжном элитном курорте Куршевель, завершился двухнедельной изоляцией. Считается, что женщины менее подвержены домашней скуке из-за огромного списка дел, которые приходится часто откладывать в условиях занятости. Ксения Бородина уверена, что не стоит также забывать и о возможности спокойного отдыха. Хотя для сторонников активного образа жизни найти подходящие варианты сложно. С этим успешно справился супруг телеведущей.

Курбан Омаров принял решение после успешного обучения кота Шантика реализовать свои тренерские способности на личной собаке. Как заверил своих подписчиков бизнесмен, теперь и она будет реагировать на голосовые команды хозяина. В связи с этим муж телеведущей просит хейтеров не называть его «узким специалистом». Ранее занятие видеоблогера высмеивалось в социальной Сети, так как некоторые считают, будто он ведет праздную жизнь, а телезвезда его содержит.



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