 

Россиянам объяснили, как перейти на удаленную работу

19.03.2020, 12:30, Новости дня

Работники могут перейти на дистанционную работу, написав соответствующее заявление работодателю и указав уважительную причину для перевода, сообщила Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

«Работник может обратиться к работодателю с заявлением о переводе на удаленную работу, с точки зрения Трудового кодекса РФ, дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 3121 ТК РФ) с учетом реальной возможности таковой», – сообщили в ФНПР, передает РИА «Новости».

В заявлении нужно указать уважительные причины выполнения работы вне рабочего места. При положительном решении руководства нужно, чтобы было подготовлено дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, в котором будут оговорены условия удаленной работы, ее сроки. В ином случае такая работа может стать постоянной.

Уважительной причиной могут являться школьные карантины и другие ограничительные меры по обучению детей, так как на родителей возложена обязанность заботиться о здоровье ребенка и обеспечивать его безопасность.

В случае если работодатель вводит карантин, то такой период считается простоем.

«Время простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ)», – пояснили в ФНПР.

В четверг правительство рекомендовало российским работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удаленном доступе.



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