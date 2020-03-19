Максим Виторган раскритиковал «отфотошопленное» лицо Нино Нинидзе

19.03.2020, 12:30, Разное

Максим Виторган подверг критике лицо Нино Нинидзе, которое было отредактировано сотрудниками журнала в фотошопе. По его словам, актрисе такие меры не нужны.

Максим Виторган и Нино Нинидзе появились на обложке журнала. Это их первая фотосессия вместе и первый разговор об отношениях. Актеру не пришлось по душе, как на странице глянца было обработано лицо любимой. Он высказался в адрес издания в собственной иронической манере, заявив, что Наталья Ветлицкая якобы нарушила съемки для журнала, и тогда весь фотошоп оказался на лице его возлюбленной. Также артист пошутил, будто глянец имеет антисептические свойства, и если лишь потереть снимок Нин Нинидзе, то все вирусы “лопнут”.

История с Натальей Ветлицкой правдивая: вокалистка может себе позволить не явиться на беседы с журналистами и на съемки.