 

Глава Минздрава Нидерландов после вопроса о коронавирусе упал в обморок

19.03.2020, 12:25, Новости дня

В парламенте Нидерландов после вопроса о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 глава Минздрава королевства Бруно Брюинс упал в обморок.

На кадрах, которые транслировали мировые СМИ и попали в Сеть, видно, как министр, стоявший за трибуной, сначала пошатывается, а потом падает.

Находившиеся рядом помогли ему подняться и дали воды. От медпомощи и предложенного кресла Брюинс отказался.

Придя в себя, он продолжил общение с парламентариями.



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