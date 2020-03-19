Глава Минздрава Нидерландов после вопроса о коронавирусе упал в обморок
19.03.2020, 12:25, Новости дня
В парламенте Нидерландов после вопроса о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 глава Минздрава королевства Бруно Брюинс упал в обморок.
На кадрах, которые транслировали мировые СМИ и попали в Сеть, видно, как министр, стоявший за трибуной, сначала пошатывается, а потом падает.
Находившиеся рядом помогли ему подняться и дали воды. От медпомощи и предложенного кресла Брюинс отказался.
Придя в себя, он продолжил общение с парламентариями.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет