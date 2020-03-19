В резульате аварии со скорой в Казани пострадали три человека

19.03.2020, 12:25, Новости дня

В Казани на улице Белинского столкнулись автомобиль "Лада" и машина "скорой помощи". Травмы получили три человека, включая водителя и фельдшера неотложки.

Как информирует ГТРК "Татарстан", водитель "Лады Ларгус" двигался по улице, планировал повернуть направо во двор, но не заметил машину скорой и врезался в нее.

В результате столкновения мужчина за рулём "Лады" получил травму руки, также пострадали водитель и фельдшер скорой. Удалось выяснить, что в момент ДТП в машине неотложки пациентов не было. К месту происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники ГИБДД.

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ГТРК "Татарстан"