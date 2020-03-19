Первая смерть от COVID-19 в России

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19.03.2020, 12:25, Новости дня

В Москве зарегистрирована первая смерть от COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Умерла 79-летняя пациентка. Сообщается, что с 14 марта она находилась на лечении в частной клинике, но через два дня была переведена в инфекционную больницу №2. Результат ее теста на новый коронавирус оказался положительным.

Оперативный штаб сообщает, что умершая находилась в изолированном боксе инфекционной больницы. Она получала интенсивную терапию по поводу нарастающей дыхательной недостаточности.

Причиной смерти стала пневмония на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых болезней, мочекаменной болезни.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», – цитирует оперштаб слова главного врача инфекционной больницы №2 Светланы Красновой.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен – все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.



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