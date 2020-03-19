 

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий в связи с коронавирусом

19.03.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса, информирует пресс-служба Кремля.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Развожаев сообщил рассказал президенту о мерах, предпринимаемых в регионе по предотвращению распространения инфекции, отметив, что в данный момент 77 человек находятся под контролем дома и восемь – в инфекционной больнице.

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что Вы все правильно делаете», – сказал Путин.

Ранее Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

В четверг, 19 марта, стало известно о смерти пациентки с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее, кроме вируса, были хронические заболевания: сахарный диабет II типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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