Мнение: Кого стоит поддержать на выборах президента США

19.03.2020, 12:16, Новости дня

В главной выборной кампании Америки и на этот раз ищут «русский след».

Мы верим в могущество наших спецслужб. Однако сложно разделить убеждение, что русские хакеры вмешиваются в американские выборы, а РФ является страной-киберагрессором. Но у нас может быть много искренних сторонников, которые хотели бы видеть в Овальном кабинете политика, отвечающего интересам России. И такие люди могут составлять обширную виртуальную диаспору в американском сегменте популярных соцсетей, прежде всего – в Фейсбуке.

Так на какую лошадку нам стоит поставить? Какой сигнал дать нашим «фейсбучным партизанам» относительно главных американских выборов 2020 года?

Успех пророссийского влияния на президентскую кампанию нельзя сводить к снятию санкций с наших корпораций и предпринимателей. Успех в том, чтобы повернуть американскую политику в такое русло, плывя по которому Штаты будут утрачивать статус мировой сверхдержавы.

Если США продолжат укрепляться как общепланетарный центр власти, место России, извечного антагониста англосаксонского мира, в глобальной американской империи окажется на глубокой периферии. И не факт, что снятие антироссийских санкций отвечает цели сохранения Российской Федерации и воспрепятствования американскому глобальному лидерству.

Закат Америки

В соответствии с теорией о трех стадиях развития современного общества, которая популярна на Западе (на первой источник власти – сила, на второй – деньги, на третьей – знания), США, как главный центр финансового могущества, оказываются сейчас в авангарде смены общественных укладов. Она протекает далеко не гладко: экономические кризисы один за другим, рост киберпреступности, неконтролируемая миграция, а также глобальное потепление и невиданная пандемия впридачу. Прежняя основа мировой гегемонии Америки выдыхается, как застоявшаяся газировка. Пока американская экономика – номер 1 в мире, но на пятки уже наступает Китай. Он ослаблен коронавирусом, но не остановлен. Технологическое лидерство Штатов тоже оспаривается в тех или иных сферах разными странами – ЕС, Японией, тем же Китаем, а по оборонным темам и Россией. Впрочем, о кризисе привычной модели капиталистической экономики и так написано изрядно.

Внешняя политика США больше столетия пронизана духом того, что Владимир Ленин называл неоимпериализмом. Подчинение стран и народов заключается не в захвате территорий, а в формировании экономической и технологической зависимости слаборазвитых стран. Вооруженное вмешательство – только при подавляющем превосходстве над противником (и то не всегда успешно, как во Вьетнаме), либо в форме «прокси-войн», когда подлинный агрессор формально в сражениях не участвует.

Плохая новость для Америки в том, что такой подход устарел, как в свое время старый добрый империализм. С достижением ядерного баланса между ведущими государствами открытая война в целях полного захвата чужой территории перестала быть приемлемой. Зависимость в мире, переживающем стремительную глобализацию, сменяется взаимозависимостью. И цена экономического и финансового давления чревата тем, что твои издержки окажутся куда больше, чем у конкурента. Продолжение прежней неоимпериалистической политики будет для Штатов наступлением на грабли Советского Союза, который вовремя не переключился с расширения социалистического лагеря и гонки вооружений на свои внутренние проблемы. Первый и последний Президент СССР Михаил Горбачев столкнулся с последствиями советского интернационализма щедрой души.

А хорошая новость для Америки в том, что на этой стратегической развилке есть и другой поворот – сосредоточиться на собственных проблемах, обеспечив себе успешный переход от финансово-экономической гегемонии к информационно-технологической. В духе философа-евразийца Александра Дугина его можно было бы назвать постимпериализмом. Переход к нему требует временного отказа от экспансии и сосредоточения на внутренних преобразованиях. Обновленные Штаты, вооруженные передовым знанием, смогут создать в глобальном масштабе постимпериалистическую сеть для продолжения своего главенства. И Россия, занимающая почетное место в первом ряду среди глобальных конкурентов Америки, окажется перед лицом серьезнейшей угрозы своему существованию.

Разрядка или раздрай

От выбора поворота на стратегической развилке между неоимпериализмом и постимпериализмом зависит и текущий внешнеполитический курс США.

Догматическая формула Збигнева Бжезинского гласит: «Три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности подчиненных и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров».

Однако дальнейшее проведение неоимпериалистической политики, основное на такой формуле с отталкивающим лозунгом об исключительности Америки, грозит достижением обратного эффекта. Навязывание европейским партнерам своих решений при тающей мощи может привести лишь к сговору между «вассалами». Разговоры о собственной европейской армии, которая, по сути, стала бы противовесом или даже заменой НАТО, ведутся уже во весь голос. Популисты и евроскептики в Европе, склонные дружелюбнее относиться к РФ и враждебнее к Америке, пока не взяли решающее большинство в европарламенте. Однако рост антиамериканских настроений в Старом Свете, подогреваемый давлением Вашингтона на Евросоюз и правительства государств-членов вкупе со все меньшей готовностью выполнять собственные обязательства в рамках трансатлантического партнерства – льет воду именно на мельницу радикалов.

Военные авантюры за рубежом и торговые войны изматывают экономику, усугубляют социальный раскол в Америке. И одновременно настраивают против нее третий мир, подталкивая «варваров» ко все большей интеграции. ШОС, БРИКС, Евразийский союз обретают контуры самостоятельных центров принятия глобальных решений, альтернативных Большой Семерке и прочим международным институтам под эгидой США. Причем противостоять этим центрам у Штатов все меньше возможностей, а неудачи в открытом противостоянии подрывают их авторитет в глазах стран-«подчиненных».

Пока в Латинской Америке, в целом лояльном «подбрюшье» США, традиционно популярные левые и одновременно антиамериканские силы терпят поражение за поражением: тяжелейший кризис в Венесуэле во главе с социалистом Николасом Мадуро, переворот в Боливии со свержением президента-социалиста Эво Моралеса, правый разворот Аргентины, Бразилии, Перу и даже Эквадора при президенте-социалисте Ленине Морено. Однако сжавшаяся пружина социализма и антипатии к янки может в любой момент разжаться.

Неоимпериалистический выбор США – путь к замене мирового порядка на глобальный раздрай. Поэтому более мудрым выбором была бы мировая разрядка, выражающаяся в непривычных для американской внешней политики вещах: компромиссах с союзниками вместо прямого диктата, сотрудничестве на равных с другими странами в таких глобальных вопросах, как потепление климата или киберпреступность, примирение даже с идейно неприемлемыми противниками («пятью королями» по выражению либерального философа Бернара-Анри Леви: Россией, Китаем, Ираном, Турцией и Саудовской Аравией), сопряженное даже с односторонними уступками. Для РФ такой образ поведения векового антагониста куда приятнее, но именно он создает наибольшую опасность для нас в более отдаленной перспективе. Уступая в малом, США сохраняют шанс на обретение еще более убедительного глобального лидерства и перевеса над мировыми конкурентами.

Наша лошадка

Таким образом, оценивать претендентов на высший пост в американской политике через призму их отношения к РФ совершенно ни к чему. Ибо любой американский президент будет занимать в той или иной степени антироссийскую позицию, а уж тем более, любой кандидат в президенты не избежит использования антироссийской риторики.

Важно для нас в соискателях Овального кабинета их отношение к стратегическому выбору сверхдержавы на нынешнем перепутье. Хуже для РФ тот из них, кто стремится совершить серьезные и назревшие перемены внутри страны, а внешнюю экспансию, особенно с применением вооруженных сил, намерен поставить на паузу. Лучше для нас тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. И оставляющий без должного внимания вопросы внутреннего характера, не имеющий смелого видения столь нужных американскому обществу реформ.

В таком свете Трамп выглядит неоднозначной фигурой, полностью пророссийским в описанном выше смысле его не назовешь. Он один из самых миролюбивых американских президентов: вывел военный контингент из Сирии и собирается вывести из Афганистана, с Венесуэлой и Ираком войну так и не начал. Большое внимание уделяет национальной экономике. Попробовал умиротворить и разоружить Северную Корею. И даже заключил торговую сделку с Китаем после напряженного тарифного противостояния.

Это делает Трампа хорошим для США и плохим для России. А выход из соглашения по иранской ядерной сделке и давление на Германию и других европейцев из-за строительства «Северного потока-2» вредит нашим текущим экономическим интересам, но отдаляет Америку от Европы в перспективе. То же в мировом масштабе делает санкционная политика Трампа. За это мы американского президента постоянно критикуем, а стоило бы и похвалить.

В стане демократов по итогам мартовских «супервторников» осталось два реальных кандидата – Берни Сандерс и Джозеф Байден.

Профессор-социалист, в пользу которого якобы работают русские тролли – самый неподходящий для нас кандидат. В отличие от Трампа Сандерс собирается лечить не столько американскую экономику, сколько социальную несправедливость. Бесплатное образование, бесплатная медицина и много других плюшек из его достаточно радикального плана призваны многократно увеличить человеческий капитал, который в экономике знаний решает почти все. Он категорически против присутствия американских войск за рубежом и готов к партнерству даже с Кубой, что говорит о предпочтении мировой разрядки.

С точки зрения долгосрочных, геополитических интересов России, «нашим» кандидатом является экс-вице-президент США. Байден ничего не хочет менять внутри страны. И хотя та часть его предвыборной программы, которая посвящена внутренней политике, выглядит самой внушительной и детально проработанной, это, похоже, наработки еще администрации Барака Обамы. Там содержатся лишь планы по корректировке былого курса чернокожего президента, но не инициативы серьезных, революционных реформ, как у Сандерса. Внешняя же политика описана кратко, но красноречиво: бомбить всех, кто не разделяет наши взгляды. Давление на союзников и никаких переговоров с антагонистами, продолжение старых военных авантюр и начало новых.

Выбор Байдена, который больше всего напоминает позднего Леонида Брежнева, и которого Трамп называет Сонным Джо, будет наиболее выгодным для РФ в стратегическом плане. Хотя Леониду Брежневу на момент ухода из жизни было 75 лет, а Байдену – уже 77.

Именно Байдена стоит поддержать нашим партизанам-добровольцам, именно он, как неоимпериалистический фюрер, приведет американский глобальный рейх к краху.

Однако сложно обрести вдохновение для поддержки «плохого парня», готового посылать своих солдат в пекло для насаждения ценностей «свободного мира», несущего с собой моральную деградацию, потребительство и нигилизм. Тем более, именно РФ предназначено противостоять этому в планетарном масштабе. «Наступит день, когда русские матери родят духовных людей на планете Земля, а американские матери родят технологичных людей. Так две нации спасут мир», – такое пророчество приписывается болгарской ясновидящей Ванге. Может, она имела в виду, что американцы изобретут фейсбук, а русские научатся влиять через него на американские выборы – в интересах не только России, но и всего мира. Ведь спасать планету надо, прежде, всего от самой Америки.