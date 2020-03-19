 

Учёные обнаружили в Европе окаменелый череп птицы эпохи динозавров

19.03.2020, 12:09, Разное

Британские учёные-палеонтологи из University of Cambridge обнаружили на территории Европы окаменелый череп птицы, предположительно жившей ещё в конце эпохи динозавров. Найденная в расположенном вблизи бельгийско-голландской границы известняковом карьере окаменелость, по мнению специалистов, даст лучшее понимание развития современных птиц.
В процессе проведенного анализа окаменелости учёным удалось выяснить, что она принадлежит предку представителей курообразных и уток. Находка не очень хорошо сохранилась, однако при помощи рентгеновских снимков с высоким разрешением палеонтологи рассмотрели внутри камня череп птицы, жившей на Земле примерно 66,7 миллиона лет назад, то есть в конце эпохи динозавров. Подобные окаменелости птиц встречаются крайне редко, а в Северном полушарии настолько древние останки вообще обнаружены впервые.

По словам учёных, череп данной ископаемой птицы, получившей название Астерия, является древнейшим в мире и представляет собой некую «помесь» современной утки и курицы. Благодаря находке специалисты увидели, что на начальном этапе развития в эпоху динозавров птицы были небольшого размера и селились недалеко от моря. Дальнейшие исследования окаменелости могут помочь в понимании и изучении вопросов, когда и где впервые появилась группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / В Тюмени женщина напала на сотрудника ГИБДД после ссоры с возлюбленным

28.02 / Мнение: Стрельба в школе

03.02 / Мнение: Когда закончатся тандемы?

22.02 / Продажи смартфонов с 5G могут превысить 199 млн единиц в 2020 году

04.03 / Мнение: Жанр Конституции – народный

05.03 / Под звон бокалов: Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме в Литературном музее Дублина

13.02 / Ведущая прототипа «Док-Ток» назвала программу Собчак и Гордона «низкокачественным шоу»

15.02 / Андрей Разин прокомментировал информацию о возможном появлении в телеэфире дочери Анастасии Заворотнюк

18.02 / Мнение: Письмо: “На одной чаше весов – прекрасный мужчина”

04.02 / Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска