Учёные обнаружили в Европе окаменелый череп птицы эпохи динозавров

19.03.2020, 12:09, Разное

Британские учёные-палеонтологи из University of Cambridge обнаружили на территории Европы окаменелый череп птицы, предположительно жившей ещё в конце эпохи динозавров. Найденная в расположенном вблизи бельгийско-голландской границы известняковом карьере окаменелость, по мнению специалистов, даст лучшее понимание развития современных птиц.

В процессе проведенного анализа окаменелости учёным удалось выяснить, что она принадлежит предку представителей курообразных и уток. Находка не очень хорошо сохранилась, однако при помощи рентгеновских снимков с высоким разрешением палеонтологи рассмотрели внутри камня череп птицы, жившей на Земле примерно 66,7 миллиона лет назад, то есть в конце эпохи динозавров. Подобные окаменелости птиц встречаются крайне редко, а в Северном полушарии настолько древние останки вообще обнаружены впервые.

По словам учёных, череп данной ископаемой птицы, получившей название Астерия, является древнейшим в мире и представляет собой некую «помесь» современной утки и курицы. Благодаря находке специалисты увидели, что на начальном этапе развития в эпоху динозавров птицы были небольшого размера и селились недалеко от моря. Дальнейшие исследования окаменелости могут помочь в понимании и изучении вопросов, когда и где впервые появилась группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных.