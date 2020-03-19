«Словно 35 лет»: Лариса Долина на новых фото резко помолодела

19.03.2020, 12:09, Разное

Поклонники оценили по фотографии в Instagram новый образ 64-летней Ларисы Долиной. Певица, по мнению подписчиков, очень помолодела и выглядит почти что на 35 лет.

Одну из фотографий выложила дочь певицы Ангелина Миончинская. На снимке Лариса Долина позирует с ней и внучкой. Звезда одета в белую блузку, также видно, что волосы не были специально уложены, а макияж совсем легкий. Поклонники Ларисы Долиной сразу оценили фотографию и в комментариях отметили, что певица сильно помолодела и выглядит очень хорошо.

Еще одна фотография помолодевшей актрисы появилась на странице стилиста Натальи Панченко в Instagram. Специалист работала над образом Ларисы Долиной перед передачей «Привет, Андрей!», в которой певица принимала участие. На фотоснимке можно увидеть результаты преображения: мастер выпрямила артистке волосы, а макияж в целом довольно сдержанный, акцент сделан на глаза. Под кадром в Instagram поклонники отметили: стилист хорошо выполнила свою работу, артистке очень идет такой образ и она стала выглядеть еще лучше, чем раньше.

Стоит отметить, Наталья Панченко уже не один раз работала над внешностью Ларисы Долиной, и ей всегда удавалось подобрать образ так, чтобы он сочетался с нарядом певицы.

Стоит отметить, сама Лариса Долина не ведет никаких аккаунтов в социальных сетях, а связь с поклонниками народной артистки в интернете поддерживает ее дочь Ангелина Миончинская.