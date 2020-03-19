 

«Словно 35 лет»: Лариса Долина на новых фото резко помолодела

19.03.2020, 12:09, Разное

Поклонники оценили по фотографии в Instagram новый образ 64-летней Ларисы Долиной. Певица, по мнению подписчиков, очень помолодела и выглядит почти что на 35 лет.
Одну из фотографий выложила дочь певицы Ангелина Миончинская. На снимке Лариса Долина позирует с ней и внучкой. Звезда одета в белую блузку, также видно, что волосы не были специально уложены, а макияж совсем легкий. Поклонники Ларисы Долиной сразу оценили фотографию и в комментариях отметили, что певица сильно помолодела и выглядит очень хорошо.

Еще одна фотография помолодевшей актрисы появилась на странице стилиста Натальи Панченко в Instagram. Специалист работала над образом Ларисы Долиной перед передачей «Привет, Андрей!», в которой певица принимала участие. На фотоснимке можно увидеть результаты преображения: мастер выпрямила артистке волосы, а макияж в целом довольно сдержанный, акцент сделан на глаза. Под кадром в Instagram поклонники отметили: стилист хорошо выполнила свою работу, артистке очень идет такой образ и она стала выглядеть еще лучше, чем раньше.

Стоит отметить, Наталья Панченко уже не один раз работала над внешностью Ларисы Долиной, и ей всегда удавалось подобрать образ так, чтобы он сочетался с нарядом певицы.

Стоит отметить, сама Лариса Долина не ведет никаких аккаунтов в социальных сетях, а связь с поклонниками народной артистки в интернете поддерживает ее дочь Ангелина Миончинская.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В Тюмени на пять суток арестовали 18-летнего оператора ролика о поимке «больных коронавирусом»

05.02 / Внимание к деталям: королева Елизавета II оригинально поддержала отъезд в Канаду Меган Маркл и принца Гарри

15.02 / В Удмуртии заключили соглашение по программам льготной ипотеки для работников бюджетной сферы

28.02 / Мнение: Утверждение о том, что СССР был тоталитарным государством — это обыкновенная глупость

18.03 / Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

14.03 / Дочь Сьюзан Сарандон, актриса Ева Амурри, стала мамой в третий раз

04.03 / В Самаре у четырех учащихся школы диагностировали туберкулез

19.03 / Автоновости: Volvo отзывает почти 740 тысяч авто из-за неисправности системы торможения

05.03 / Мнение: Придется отступить

12.02 / Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска