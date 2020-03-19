Советник Трампа возглавит делегацию США на 9 Мая в Москве

19.03.2020, 12:08, Новости дня

Делегацию США на праздновании 75-летия Победы 9 Мая в Москве возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, говорится в заявлении посла США Джона Салливана.

«Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией. Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», – передает ТАСС заявление Салливана.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, в Кремле получили, но пока не знают, на каком уровне будут представлены США.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.