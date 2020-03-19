“Кому-то на руку”: Лукашенко высказал подозрения насчет коронавируса

19.03.2020, 12:06, Разное

По мнению Лукашенко, коронавирус – очередной массовый психоз. За последние несколько десятков лет подобные ситуации были неоднократно, и ни к чему хорошему паника не приводила, отметил президент.

“Это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред”, – приводит слова белорусского лидера агентство Sputnik.

По его словам, люди могут большще пострадать от паники, чем от коронавируса. Это волнует больше всего, признался Лукашенко после заслушивания доклада об эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер из-за недомогания отменил большинство официальных мероприятий. Некоторые пользователи Сети заподозрили у Батьки коронавирус.

В Белоруссии зафиксирован 51 случай заражения COVID-19. Классические признаки инфицирования есть только у девяти пациентов, при этом шестеро уже выписаны.

В мире на 18 марта выявлено 210 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 84 тысяч человек вылечились, почти девять тысяч погибли.

На территории России выявлено 147 случаев заболевания. Большая часть – в Москве. В столице закрыты школы, в детских садах введено свободное посещение.