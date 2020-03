Джон Ледженд, Крис Мартин и Чарли Пут дали бесплатные концерты в Instagram

19.03.2020, 12:05, Разное

Два дня назад солист группы Coldplay Крис Мартин предложил звездам поддержать его марафон Together at Home и дать для поклонников серию бесплатных концертов в Instagram. Свой первый он записал сразу же, исполнив в течение получаса главные хиты.

Итак, я дома. А должен был быть вместе с Coldplay, но мы застряли в разных странах. Я подумал, что я могу сделать для вас, и у меня появилась идея назвать это #TogetheratHome, я буду к вашим услугам в течение двадцати с чем-то минут,

– написал Крис, объявив о марафоне совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и организацией “Глобал Ситизен”. В онлайн-концерт музыканта вошли такие хиты, как A Sky Full of Stars, исполненный на акустической гитаре, популярная композиция Clocks со студийного альбома 2002 года группы Coldplay и другие.

Крис передал марафон своему коллеге Джону Ледженду, и тот его принял. Вчера вечером в Instagram появился часовой концерт музыканта, который он также дал прямо из дома, сидя в гостиной и аккомпанируя себе на фортепиано. В какой-то момент выступления к трансляции присоединилась жена Джона Крисси Тейген, которая вошла в кадр в одном полотенце. В перерывах между песнями пара общалась, шутила и рассказывала всякие эпизоды своей истории любви. Примерно в середине концерта на видео появилась дочь Ледженда и Тейген – малышка Луна. Джон исполнил свои главные хиты, а также совершенно новую Conversations in the Dark, любимую песню дочери – Beauty and the Beast и многое другое.

Эстафету #TogetheratHome Джон передал еще двум музыкантам – Мигелю и Чарли Путу. Первый пока не присоединился к движению, а второй – также передал поклонникам 20-минутный музыкальный привет из карантина. Сидя за пианино в зеленом свитере около окна с безмятежным видом, певец исполнил свои хиты Attention, One Call Away и See You Again. Следующий на очереди – Найл Хоран. Ждем!

