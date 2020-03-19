Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци отказались от свадебного приема из-за коронавируса

19.03.2020, 12:05, Разное

Каждый день вирус COVID-19 вынуждает миллионы людей, в том числе и селебрити, менять свои планы. Не стали исключением и свадьбы: так, на днях церемонию отложили Кэти Перри и Орландо Блум, а также Эмма Стоун и Дэйв МакКери. А накануне об отмене торжественного приема объявили члены британской королевской семьи – принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мопелли Моцци. 31-летняя дочь принца Эндрю, будущая графиня, и 36-летний итальянский бизнесмен были вынуждены отказаться от пышного торжества в саду Букингемского дворца на несколько сотен гостей из-за пандемии коронавируса.

Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей,

– сообщил официальный представитель британского королевского двора.

Однако само бракосочетание в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса все же состоится. Напомним, в ней в 1840 году состоялось бракосочетание королевы Виктории и принца Альберта. Там же крестили сыновей Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцев Джорджа и Луи. А вот список гостей уточняется: Беатрис и Эдоардо не уверены, приглашать ли даже близких друзей, или же обойтись лишь родственниками, в числе которых значится сын Эдоардо от первого брака, 3-летний Вулфи. Планируется, что он будет выполнять важную роль на свадьбе – он станет шафером жениха.

Напомним, официальное объявление о дате свадьбы Беатрис и Эдоардо было опубликовано 7 февраля этого года. При этом сама помолвка произошла еще в сентябре 2019-го. Больше полугода дата свадьбы откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений.

Королевская часовня во дворце Святого Джеймса