В Москве умерла первая пациентка с коронавирусом. В столице каждый вечер будут устраивать крестные ходы против инфекции

19.03.2020, 11:54, Новости дня

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что причиной смерти стал ряд хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни.

Пациентку госпитализировали 13 марта, но по просьбе родственников на следующий день ее перевели на лечение в частную клинику. После того как врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию, ее направили в инфекционную больницу №2. Женщину положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.

“В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен – они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания”, – добавили в штабе.

По официальным данным, в Москве зарегистрировали 147 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 33 человека. Выздоровели 5 заболевших.

Насельники Высоко-Петровского монастыря тем временем решили каждый вечер устраивать в Москве крестные ходы. Монахи будут обходить свою обитель с молебным пением об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход прошел накануне вечером, сообщил в инстаграме наместник обители игумен Петр (Еремеев). Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Богоматери, соблюдая при этом безопасную дистанцию.

Наместники монастыря будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся. “Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!” – написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал обеспечить виртуальные туры по обители в соцсетях с прямыми включениями.