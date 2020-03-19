 

В Казахстане вышел на свободу экс-глава “Казатомпрома” Джакишев. Его считают одним из главных политзаключенных

19.03.2020, 11:54, Новости дня

Мухтар Джакишев, бывший глава компании “Казатомпром”, 19 марта освободился условно-досрочно из тюрьмы после почти 11 лет заключения. У ворот колонии ОВ-156/14 в городе Семее, городе в Восточно-Казахстанской области, его встретили десятки активистов, сообщает казахская служба Радио Свобода. 

Собравшиеся у ворот учреждения встретили его освобождение возгласами:”Мұхтар, жасасын!” (“Да здравствует, Мухтар!”). 

Джакишев выехал на из ворот колонии на внедорожнике. Он вышел из него и поприветствовал собравшихся, поблагодарив их за поддержку. На вопрос о том, намерен ли он прибыть в Алматы, он ответил утвердительно. 

Джакишев считается одним из главных политзаключенных в Казахстане. В 2009 году его приговорили к 14 года тюрьмы по обвинению в коррупции, но правозащитники и его сторонники называют обвинения политически мотивированными. По их мнению, Джакишев подвергся преследованиям из-за его прежней дружбы c лидером запрещенного в Казахстане движения “Демократический выбор” Мухтаром Аблязовым. 

Международные организации неоднократно призывали Казахстан освободить Джакишева. В 2015 году Комитет ООН по правам человека заявил о необходимости отменить приговор и признать, что Джакишеву не было обеспечено право на справедливый публичный суд. Кроме того, почти половину срока заключения Джакишев содержался в условиях камерного типа: в следственном изоляторе комитета национальной безопасности, а затем в СИЗО комитета уголовно-исполнительной системы МВД. 

О том, что Джакишев отпускают условно-досрочно, стало известно в начале марта. Ранее экс-глава “Казатомпрома” дважды безуспешно пытался освободиться, но безуспешно: суд отказывал ему в ходатайстве об УДО, мотивируя это непогашенным ущербом, который, как считают власти, нанес Джакишев компании. Оставшиеся 3 года 2 месяца 17 дней Джакишевы не сможет выезжать в другую местность без разрешения полиции и не сможет выехать за рубеж. 



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