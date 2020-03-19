Лукашенко собрал совещание по «коронавирусному психозу»

19.03.2020, 11:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди могут больше пострадать от паники из-за коронавируса, чем от самого заболевания.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», – сказал Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, передает БелТА.

По его словам, необходимо исходить из конкретной обстановки, которая складывается не только в стране, но и во всем мире.

«Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует», – подчеркнул белорусский лидер.

Он подчеркнул, что на совещании необходимо обсудить эпидемиологическую ситуацию в Белоруссии. «Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза», – сообщил Лукашенко.

На доклад главе государства приехали глава администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

Всего в стране зафиксирован 51 случай нового коронавируса, шестеро уже выздоровели и выписаны из больниц.

В понедельник правительство РФ закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Кремле назвали несправедливыми претензии Минска из-за мер по коронавирусу.