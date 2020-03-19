Срочника Шамсутдинова вернули из Москвы в Читу

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19.03.2020, 11:53, Новости дня

Расстрелявшего восьмерых военнослужащих срочника Рамиля Шамсутдинова вернули из Москвы в СИЗО Читы, сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

«Рамиля привезли по этапу из Москвы в Читу. Его поместили в СИЗО-1 в камеру, где он находится один. Рамиль чувствует себя хорошо, содержание в изоляторе удовлетворительное», – рассказал отец срочника, передает Ura.ru.

Он пояснил, что из-за карантина по коронавирусу в СИЗО запретили передачи заключенным и встречи с родственниками до 3 апреля.

Салим Шамсутдинов пояснил, что апелляция, которую адвокаты его сына подавали на приговор Руслану Мухатову, признанному виновным в издевательствах над солдатами, будет рассмотрена в апреле.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.



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