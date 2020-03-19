Звезды запустили флешмоб с мытьем рук для профилактики коронавируса

19.03.2020, 11:48, Новости дня

Российские звезды активно включаются во флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции.

«Друзья! Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж , выкладывайте видео и главное мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут!» – опубликовал актер Павел Деревянко на своей странице в Instagram.

По советам врачей длительность мытья рук не должна быть меньше 20 секунд.

К флешмобу уже присоединились шоумен Павел Воля, певцы Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Катя Лель, Сергей Жуков, телеведущий Вадим Галыгин, актеры Станислав Дужников, Андрей Рожков, Екатерина Волкова, Федор Добронравов, комик Гарик Харламов, певица Ольга Бузова, телеведущая Лера Кудрявцева и другие.

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Друзья! Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж , выкладывайте видео и главное мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут! #мойдодырчеллендж #моемруки #вымытыеруки #чистыеруки @pavelvolyaofficial @vadimgalygin @mikhail.shufutinsky @rozhkovandrey_official @stychkin @volkovihome @stas_duzhnikov @dobronravov.fedor @irina_medvedeva_official @katyalelofficial @kamlarin @leratv @anitatsoy

Публикация от Pavel Derevyanko (@pablo_derevyanko) 18 Мар 2020 в 3:32 PDT

Ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась советами, как обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Тем временем музыкант Гарик Сукачев на фоне ситуации с коронавирусом изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, которая курит трубку. Он призвал чаще мыть руки и заботиться о своих бабушках.