 

В «Лукойле» назвали выгодоприобретателей от нефтяной войны

19.03.2020, 11:48, Новости дня

Ценовая война на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией приведет к истощению обеих стран. В выигрыше останутся США, Китай, Индия и страны Европы, сообщил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделке оказываются две страны – РФ и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и т. д.», – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Федуна.

«То есть это будет война на истощение, на котором выиграют США… Выиграет Китай. Примерно на 2% у них вырастут доходы населения. На такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе», – добавил Федун.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать. 



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